В раллийной команде Hyundai по-прежнему царит неизвестность

Контракты подписаны, но ни одна из трех команд Rally1 не укоплектована полностью. Официальных заявлений от M-Sport нет, Toyota снова будет работать с Калле Рованперя, а Hyundai подписала контракты с Тьерри Невилем и Оттем Тянаком.

Работодатель Тянака уже некоторое время поговаривает об изменении структуры. Если в последнее время третью машину делили разные водители, то в будущем году команда все-таки хочет видеть в ней постоянного человека. Фаворитом является Адриен Фурмо, показавший себя в команде «М-Спорт», но...

«Мы всегда близки чему-то. Ведутся дискуссии, которые могут превратиться в варианты, а затем в решения. Но мы еще не совсем в нужной точке» - прокомментировали представители Hyundai порталу Autosport.

«Мы обдумываем разные варианты. Сейчас ставим на три машины. Но открыты для всех возможностей».

В этом сезоне, помимо Невилла и Тянака, шанс получили трое: Эсапекка Лаппи, Дани Сордо и Андреас Миккельсен. Первый из них заработал одну победу, второй - два места на пьедестале, а у третьего еще есть возможность побороться за хорошее место через месяц в Японии. Абитебул отказался комментировать судьбу этого трио.

Фурмо, который в этом году вышел на новый уровень, четыре раза финишировав третьим, некоторое время назад заявил, что у него есть место в Ралли-1. Но где? Еще один секрет!

«Конечно, есть определенный соблазн пообщаться, но как водителю нужно уметь справляться с такой ситуацией», - прокомментировал он версии относительно Hyundai.

В этом году остался еще один этап серии чемпионата мира – с 21 по 24 ноября пройдет ралли в Японии.