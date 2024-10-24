Музей восковых фигур Polonia Wax Museum, расположенный на исторической торговой улице средневекового Кракова, привлек международное внимание не из-за своей невероятной правдоподобности, а наоборот - он настолько плох, что это даже хорошо!

Заплатив около 50 польских злотых (стоимость билета зависит от сезона!), что примерно равно 11,5 евро, вы получите возможность посетить , вероятно, самый странный музей в Польше, если не во всей Европе.

Трехэтажный музей, расположенный на довольно небольшой площади, буквально набит восковыми фигурами всемирно известных личностей, для создания которых мастер, может быть, разок-другой вбил их имена в Google… Но это не точно. Возникает вопрос: все это намеренно сделано настолько плохо, или же все начиналось из лучших побуждений, а потом на работу махнули рукой и пошли по пути трагикомичности?