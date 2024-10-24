ИНТЕРВЬЮ Польский генерал: мы отражаем сотни гибридных российских атак в неделю

Для Польши гибридная война означает, что 16 тысяч военнослужащих готовы в любой момент отправиться к границе, чтобы отразить нападения мигрантов, инспирированные белорусскими силовиками, поджоги и железнодорожные диверсии, организованные Россией, а также сотни кибератак в неделю, заявил в интервью Postimees старший советник главы Сил обороны Польши генерал-лейтенант Кшиштоф Круль.