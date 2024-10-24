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ИНТЕРВЬЮ Польский генерал: мы отражаем сотни гибридных российских атак в неделю

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Генерал-лейтенант Кшиштоф Круль.
Генерал-лейтенант Кшиштоф Круль. Фото: ABCD / RKK

Мы не находимся в непосредственном военном конфликте с Россией, однако нас напрямую затрагивает российская гибридная война - так характеризует нынешнюю ситуацию старший советник главы Сил обороны Польши генерал-лейтенант Кшиштоф Круль.

Для Польши гибридная война означает, что 16 тысяч военнослужащих готовы в любой момент отправиться к границе, чтобы отразить нападения мигрантов, инспирированные белорусскими силовиками, поджоги и железнодорожные диверсии, организованные Россией, а также сотни кибератак в неделю, заявил в интервью Postimees старший советник главы Сил обороны Польши генерал-лейтенант Кшиштоф Круль.

Далее следует сокращенный вариант интервью с генерал-лейтенантом Крулем.

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