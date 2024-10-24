На Штромке начался последний этап по ликвидации загрязнения

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в прошлом году удалили загрязнение с морского дна, а весной этого года убрали большую часть старой водосточной трубы, которая и являлась источником загрязнения. «Теперь в прибрежном парке на Штромке начались работы третьего этапа, в ходе которых продолжат удаление трубы, а также уберут остатки загрязнения и загрязненную почву», - сказала Таммур.

«Затем будут взяты пробы почвы, чтобы убедиться, что территория очищена. Если результаты анализа проб будут в порядке, участок заполнят чистой почвой и приведут в порядок», - добавила старейшина района.

В течение третьего этапа ликвидации мазутного загрязнения на Штромке работы ведутся на участке длиной примерно 55 метров. В ходе работ выкопают большую часть загрязненной трубы и отправят ее на утилизацию. Также уберут остатки загрязнения из трубы и удалят загрязненную почву. Работы планируется завершить в ноябре.

Третий этап ликвидации загрязнения на Штромке начался осенью прошлого года с исследования загрязнения. На основе этого исследования предприятие Kobras OÜ составило план ликвидации загрязнения, согласно которому сейчас ведутся работы. Третий этап выполняет Atemo OÜ.

Загрязнение

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе.

В ходе работ по ликвидации загрязнения весной 2023 года с пляжа было выкопано и отправлено на утилизацию более 250 тонн грунта. Во время этих работ была найдена труба, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. В ходе второго этапа работ по ликвидации загрязнения убрали 2/3 этой трубы и забетонировали отверстие оставшейся части трубопровода. На третьем этапе планируется окончательно удалить остаточное загрязнение и загрязненную почву.