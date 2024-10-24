Эксперты прогнозируют: как будут меняться цены на электроэнергию в Эстонии в ближайшие годы?

«Например, 1 ТВт-ч ветровых или солнечных мощностей не спас бы нас от скачка цен 5 января 2024 года, поскольку холодная погода сопровождалась бы ветром по всему региону в течение нескольких часов», - сказал он. «С другой стороны, 7 августа 2022 года часовой скачок цен до €4000/МВт-ч был вызван очень небольшим дефицитом мощности, и большее количество возобновляемых источников энергии, вероятно, предотвратило бы этот скачок цен», - добавил Алликсон.

Ветер может еще больше понизить цены

В настоящее время Министерство климата считает, что к 2030-2033 годам в Эстонии может появиться до 4 ТВт-ч оффшорных и столько же наземных ветряных электростанций. Как упоминалось выше, эксперты Aurora ожидают, что новые оффшорные ветряные электростанции спровоцируют новое падение цен в 2030 году, когда цены могут упасть до €65-75/МВтч.

По мнению Алликсона, добавление ветряных электростанций такого масштаба, безусловно, окажет сильное понижающее воздействие на цены на электроэнергию. «Можно предположить, что 4+4 ТВт/ч приведут цену на электроэнергию в Эстонии к уровню финской цены в ветреные периоды», - сказал он. «Учитывая, что разница в ценах с Финляндией составляет 20-30 евро/МВтч при текущих предположениях, это также является понижающим ценовым потенциалом для крупномасштабных добавок возобновляемых источников энергии», - уверен эксперт.

По его словам, для достижения этого уровня также необходимо строительство новых управляемых мощностей и внешних соединений. «В Эстонии, в частности, не хватает управляемой генерации, кроме того, у нас значительно меньше базовой нагрузки по сравнению с Финляндией, поэтому в определенные часы между Эстонией и Финляндией все еще существует ценовой разрыв, и без подключения Estlink 3 они не смогут достичь такого же уровня», - сказал он.

Алликсон добавил, что для обеспечения достаточного количества мощностей возобновляемой энергетики основное внимание страны сейчас должно быть сосредоточено на разработке гарантийного механизма (CfD) и ускорении планирования.

«Масштабные инвестиции в объединенные энергетические системы конкурируют с другими странами, и очевидно, что инвестиции будут осуществляться в первую очередь там, где они реально необходимы. Более поздние проекты неизбежно останутся незавершенными», - рассуждает Алликсон.

Эксперты Aurora в своем анализе пришли к аналогичному выводу. «Без государственной поддержки строительство ветряных электростанций экономически нецелесообразно до 2040 года. Без дополнительной поддержки страны Балтии останутся импортерами электроэнергии к 2030 году», - говорится в отчете.