Если прогнозы страны в отношении возобновляемых источников энергии сбудутся, то, согласно аналитикам, цена на электроэнергию в Эстонии может оказаться значительно дешевле, чем сегодня.
Эксперты прогнозируют: как будут меняться цены на электроэнергию в Эстонии в ближайшие годы?
Однако для более значительного падения цен потребуется значительный рост ветровой энергии, управляемые мощности и новые внешние соединения.
Эксперты компании Aurora Energy Research, специализирующейся на анализе энергетических рынков, в своем отчете о балтийском энергетическом рынке считают, что в ближайшие годы цены на электроэнергию в странах Балтии будут снижаться. Хотя конкретные цифры не приводятся, аналитики отмечают, что добавление солнечных парков и наземных ветряных электростанций будет способствовать снижению цен до 2027 года.
После этого рост потребления, как ожидается, приведет к очередному периоду умеренного роста цен до 2030 года, когда цены снова начнут снижаться под влиянием строительства новых ветряных электростанций.
По мнению члена правления Baltic Energy Partners Марко Алликсона, в ближайшие годы на цены на электроэнергию в Эстонии будут влиять в первую очередь возобновляемые источники энергии, которые, по его оценкам, количество которых будет расти даже быстрее, чем их потребление в соответствии с текущими планами.
«Исходя из данных различных аналитиков и долгосрочных рыночных предложений, ожидаемый уровень цен в Эстонии близок к 70 евро/МВт-ч, что соответствует оценке Министерства изменения климата», - сказал он. Для сравнения, средняя цена электроэнергии в Эстонии в 2022 году составит 193 евро/МВт-ч, а в 2023 году - 91 евро/МВт-ч.
Сможет ли зеленая энергия предотвратить рост цен?
Помимо средней цены на электроэнергию, для потребителей и промышленности также важна биржевая цена, которая в последние годы имеет тенденцию к сильным колебаниям. Может ли добавление возобновляемых источников энергии предотвратить подобные пики биржевых цен, которые мы наблюдали в августе 2022 года и в январе этого года? По словам Алликсона, это будет зависеть от погоды и количества мощностей.
«Например, 1 ТВт-ч ветровых или солнечных мощностей не спас бы нас от скачка цен 5 января 2024 года, поскольку холодная погода сопровождалась бы ветром по всему региону в течение нескольких часов», - сказал он. «С другой стороны, 7 августа 2022 года часовой скачок цен до €4000/МВт-ч был вызван очень небольшим дефицитом мощности, и большее количество возобновляемых источников энергии, вероятно, предотвратило бы этот скачок цен», - добавил Алликсон.
Ветер может еще больше понизить цены
В настоящее время Министерство климата считает, что к 2030-2033 годам в Эстонии может появиться до 4 ТВт-ч оффшорных и столько же наземных ветряных электростанций. Как упоминалось выше, эксперты Aurora ожидают, что новые оффшорные ветряные электростанции спровоцируют новое падение цен в 2030 году, когда цены могут упасть до €65-75/МВтч.
По мнению Алликсона, добавление ветряных электростанций такого масштаба, безусловно, окажет сильное понижающее воздействие на цены на электроэнергию. «Можно предположить, что 4+4 ТВт/ч приведут цену на электроэнергию в Эстонии к уровню финской цены в ветреные периоды», - сказал он. «Учитывая, что разница в ценах с Финляндией составляет 20-30 евро/МВтч при текущих предположениях, это также является понижающим ценовым потенциалом для крупномасштабных добавок возобновляемых источников энергии», - уверен эксперт.
По его словам, для достижения этого уровня также необходимо строительство новых управляемых мощностей и внешних соединений. «В Эстонии, в частности, не хватает управляемой генерации, кроме того, у нас значительно меньше базовой нагрузки по сравнению с Финляндией, поэтому в определенные часы между Эстонией и Финляндией все еще существует ценовой разрыв, и без подключения Estlink 3 они не смогут достичь такого же уровня», - сказал он.
Алликсон добавил, что для обеспечения достаточного количества мощностей возобновляемой энергетики основное внимание страны сейчас должно быть сосредоточено на разработке гарантийного механизма (CfD) и ускорении планирования.
«Масштабные инвестиции в объединенные энергетические системы конкурируют с другими странами, и очевидно, что инвестиции будут осуществляться в первую очередь там, где они реально необходимы. Более поздние проекты неизбежно останутся незавершенными», - рассуждает Алликсон.
Эксперты Aurora в своем анализе пришли к аналогичному выводу. «Без государственной поддержки строительство ветряных электростанций экономически нецелесообразно до 2040 года. Без дополнительной поддержки страны Балтии останутся импортерами электроэнергии к 2030 году», - говорится в отчете.