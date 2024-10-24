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Популярные курорты нынче не в почете: туристы ищут дешевизны и экзотики

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Албанию называют «восходящей звездой» европейского туризма.
Албанию называют «восходящей звездой» европейского туризма. Фото: Erakogu

Результаты социологических исследований говорят о том, что привычки потребителей в сфере туризма меняются: вместо городов и курортов, страдающих от переизбытка туристов, люди активно ищут новые малоизвестные направления.

Многие ли из нас, к примеру, знают итальянский город Брешиа или местечко Вильяхойоса в Испании?

Однако именно такие направления становятся все более популярными в онлайн-поиске на порталах туристических компаний Expedia и Booking.com.

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