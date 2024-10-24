Смертельный случай в спа-центре: родители погибшего настаивают на внушительной компенсации, но кто понесет ответственность?

Поездка четырех молодых людей в водный центр Tervise Paradiis в Пярну 11 марта прошлого года обернулась трагедией: один из них погиб, а трое других вынуждены жить с этими воспоминаниями до конца своих дней. В настоящее время в Пярнуском уездном суде рассматривается дело против водного центра Tervise Paradiis и его старшего инструктора Герта Куусика.
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Когда компания из двух мужчин и двух женщин прибыла в спа, они начали весело общаться у бассейна глубиной четыре метра. Вокруг было много людей, некоторые прыгали в воду и резвились. Позже на видеозаписи с камеры наблюдения видно, как одна из женщин толкает своего спутника, 27-летнего Кристьяна, с края бассейна в воду. Он пытался сопротивляться, но она толкнула его снова, и он упал в воду, ногами вперед.
Кристьян пробыл под водой около тридцати секунд, пока его друзья не заметили, что что-то не так. В общей сложности он оставался в воде более пяти минут. Когда его наконец подняли на поверхность, ему оказали первую помощь, а затем доставили сначала в Пярнускую больницу, а оттуда в таллиннскую Северо-Эстонскую региональную больницу, где он скончался 14 марта.