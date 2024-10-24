Смертельный случай в спа-центре: родители погибшего настаивают на внушительной компенсации, но кто понесет ответственность?

Когда компания из двух мужчин и двух женщин прибыла в спа, они начали весело общаться у бассейна глубиной четыре метра. Вокруг было много людей, некоторые прыгали в воду и резвились. Позже на видеозаписи с камеры наблюдения видно, как одна из женщин толкает своего спутника, 27-летнего Кристьяна, с края бассейна в воду. Он пытался сопротивляться, но она толкнула его снова, и он упал в воду, ногами вперед.