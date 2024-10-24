Фото В Нарва-Йыэсуу найдена 250-килограммовая авиабомба

В среду, 23 октября, в 12:20 в центр тревоги сообщили об обнаруженных в ходе земляных работ в деревне Хундинурга в Нарва-Йыэсуу взрывных устройствах. О находке сообщили в центр тревоги, и саперы установили, что это авиабомба времен Второй мировой войны весом 250 килограммов и два снаряда калибром 76 мм.

Саперы, прибывшие на место вместе с помощником, убедились, что взрывные устройства безопасны для транспортировки, и с помощью тяжелой техники, находившейся на месте, подняли их на транспортное средство. В сопровождении полицейского эскорта взрывоопасные предметы были доставлены на полигон Сиргала. Авиабомба, содержащая 114 килограммов взрывчатого вещества, вместе с снарядами была обезврежена в 17:35.

Обнаруженная в Нарва-Йыэсуу авиабомба. Фото: Päästeamet

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства бывают самых разных форм и размеров, и их состояние невозможно оценить только по внешним признакам. Однако важно отметить, что задача сообщившего о находке не заключается в том, чтобы установить, что это за предмет.

Периодически спасателям сообщают о подозрительных предметах по электронной почте или через социальные сети. Единственно правильное действие при обнаружении подозрительного предмета - позвонить по 112.