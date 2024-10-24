Рийгикогу сегодня не смог работать: депутаты от EKRE не появились

Ирья Лутсар («Ээсти 200») сказала, что в настоящее время в Эстонии не распространяется болезнь, требующая изоляции близких контактов. «Мы с Эвелин Пуламетс вчера утром были на мероприятии, и, скажем так, в изоляции мы не нуждаемся. И органы здравоохранения не рекомендует никому из близких контактов оставаться в изоляции. В этом смысле все это кажется мне очень, очень, очень странным», - сказала Лутсар.

В ходе сессии должно было состояться первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о праздниках и фестивалях (453 SE), инициированного Консервативной партией Эстонии. В проекте предлагается предусмотреть предоставление дополнительных выходных дней в связи с государственными или общественными праздниками, выпадающими на выходные дни.

Регламент Рийгикогу предусматривает, что если докладчик не присутствует при обсуждении вопроса по порядку ведения заседания, председатель заседания не открывает дискуссию, а обсуждение проекта откладывается.