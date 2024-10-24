Первое чтение законопроекта, который должен был стать единственным пунктом повестки дня на сессии Рийгикогу в четверг, было отменено из-за отсутствия докладчика Эвелин Пуламетс. После нескольких десятков минут недоумения выяснилось, что Пуламетс заболела, а остальные члены фракции самоизолировались.
Рийгикогу сегодня не смог работать: депутаты от EKRE не появились
Первым пунктом повестки дня пленарного заседания стало первое чтение проекта поправок к Закону о праздниках и торжествах, инициированного Консервативной партией Эстонии.
Однако Арво Аллер (Консервативная народная партия Эстонии), заместитель председателя Рийгикогу, попросив докладчика Эвелин Пуламетс явиться в Рийгикогу, заявил, что все представители политических групп отсутствуют. Он не смог сказать, где находится Пуламетс.
Член Рийгикогу Прийт Ломп (Социал-демократическая партия) предложил, что, поскольку евродепутаты от EKRE отсутствуют уже несколько дней, а Аллер присутствует, возможно, кто-то другой мог бы председательствовать на заседании. В этом случае Аллер сам смог бы представить законопроект.
Танель Кийк (Социал-демократическая партия) согласился с предложением Ломб. «Может быть, вы действительно сможете найти человека, который будет председательствовать на сессии, и мы сможем перейти к обсуждению этого проекта», - заявил он.
«Говорят, что молния не бьет несколько раз в одно место. На данный момент кажется, что все наоборот: каждый раз какая-то неурядица с проектом EKRE, но никто из них не присутствует. Это странно. Почему бы вам не уладить этот вопрос, не выдвинуть проект, мы сможем решить, что нужно, и двигаться дальше?» - сказал Кийк.
Лаури Лаатс (Центристская партия) сказал, что, поскольку уже в тысячный раз день расписан таким образом, что парламент ничего не обсуждает, это заслуживает осуждения.
Председатель заседания объявил перерыв после 45-минутных дебатов, и политическая группа сообщила ему, что господин Пуламетс отсутствует по состоянию здоровья. «А почему члены группы не пришли? Чтобы избежать дальнейших возможных заражений», - пояснил Аллер.
Ирья Лутсар («Ээсти 200») сказала, что в настоящее время в Эстонии не распространяется болезнь, требующая изоляции близких контактов. «Мы с Эвелин Пуламетс вчера утром были на мероприятии, и, скажем так, в изоляции мы не нуждаемся. И органы здравоохранения не рекомендует никому из близких контактов оставаться в изоляции. В этом смысле все это кажется мне очень, очень, очень странным», - сказала Лутсар.
В ходе сессии должно было состояться первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о праздниках и фестивалях (453 SE), инициированного Консервативной партией Эстонии. В проекте предлагается предусмотреть предоставление дополнительных выходных дней в связи с государственными или общественными праздниками, выпадающими на выходные дни.
Регламент Рийгикогу предусматривает, что если докладчик не присутствует при обсуждении вопроса по порядку ведения заседания, председатель заседания не открывает дискуссию, а обсуждение проекта откладывается.