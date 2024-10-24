Футболист сборной Эстонии встретится с клубом страны-агрессора. В Финляндии. Как это вообще возможно?!

На самом деле, дискуссия началась уже тогда, когда стало ясно, что команды могут встретиться друг с другом. Однако недовольство некоторых таким матчем не было услышано: команда, в которой играет футболист сборной Эстонии Кевор Палуметс сегодня в Хельсинки примет команду страны, помогающей россиянам в войне в Украине.

«Разумеется, это требует политического обсуждения: насколько разумно, чтобы команда из Беларуси, самого важного союзника Путина, играла в Хельсинки», - написал бывший депутат финского парламента Микко Кярня и отметил в публикации министра иностранных дел Элину Валтонен.

Ситуацию усугубляет тот факт, что минский клуб является политическим инструментом Беларуси. В этом немаловажную роль сыграли глава государства Александр Лукашенко и министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.

То, что белорусским клубам вообще разрешено выступать на международном уровне, безусловно связано с решением УЕФА. Если бы HJK отказался от игры с Минском, он бы вылетел из лиги.

«Все происходит в рамках правил УЕФА и Евросоюза. Евросоюз ограничивает лишь передвижение наиболее важных деятелей Беларуси, УЕФА же не установил для них никаких ограничений. В этом отношении HJK ничего и сделать не может», - сказал Ilta-Sanomat бывший нападающий сборной Финляндии, а в настоящее время член парламента Тимо Фурухольм.

«Конечно, очень сомнительно, что команда, которую поддерживает Лукашенко, сможет сыграть в Финляндии или вообще в Европе. Я считаю, что УЕФА должен показать характер и подвести черту в международных матчах с Беларусью, которая помогает России».

Игра второго тура Лиги конференций стартует сегодня в Хельсинки в 22:00. Так же, как и в Лиге чемпионов, на этом уровне впервые в этом году используется так называемая «удобная швейцарская система», где все команды находятся в одном большом блоке.

HJK начал евросезон 3 октября с проигрыша на выезде команде Лугано – 0:3.