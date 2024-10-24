Сосед может быть хорошим знакомым, приятелем и даже другом, но нередки случаи, когда шум, доносящийся из соседней квартиры или льющаяся с потолка вода, создают серьезные проблемы. В последнем случае вам необходимо немедленно связаться с соседом и страховой компанией.
ФОТО ⟩ Что делать, если сосед затопил квартиру?
Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige, рассказал, что наиболее частые страховые случаи в многоквартирных домах связаны с ущербом от воды. Опрос NielsenIQ, проведенный по заказу Gjensidige, также показывает, что 38% респондентов в Эстонии пострадали из-за своих соседей. Пятая часть жителей Эстонии заявила, что их жилище затопило по вине соседа.
«Удивительно, но случаи затопления чаще встречаются в новостройках. Однако причиной этого может быть человеческий фактор: люди еще не привыкли к новой сантехнике, поэтому потопы возникают легче», - пояснил он.
Затопление также может произойти, если бытовая техника не обслуживается должным образом или нуждается в ремонте.
Если затопление вашей квартиры произошло по вине жильцов верхнего этажа, вам следует немедленно с ними связаться. Если с соседом невозможно связаться, следует обратиться за помощью к управляющему домом или председателю квартирного товарищества, чтобы остановить потоки воды и ограничить дальнейший ущерб. Вы также должны немедленно уведомить об ущербе свою страховую компанию.
«Важно предотвратить распространение ущерба, в том числе повреждение электропроводки. Вот почему разумно отключить на месте происшествия электричество. Естественно, сосед, ставший виновником аварии, обязан отключить воду», - сказал страховой эксперт.
Рекомендуется сразу же сделать фото или видео повреждений. О происшествии также необходимо уведомить квартирное товарищество. Однако разумно поинтересоваться у соседа, возместит ли его страховая компания ущерб, причиненный вашей квартире.
Чтобы ущерб собственнику соседней квартиры возмещала страховая компания, а не виновник за свой счет, в договоре страхования должна быть предусмотрена защита ответственности, которая покрывает ущерб третьим лицам. При выборе страховой суммы по страхованию ответственности следует учитывать, в каком объеме будет возмещен ущерб пострадавшей от вас квартире с помощью страхования.
«Чем больше этажей в многоквартирном дома, чем выше находится ваша квартира, тем больше может быть страховая сумма. В случае особенно крупных потопов страдают соседи на нескольких нижних этажах», - рассказал Кирсисте.
Лопнувшие или засорившиеся трубы, проблемы с системой водоснабжения, не закрытый водопроводный кран или сломанная сливная труба стиральной машины – это лишь несколько примеров, когда авария может привести к очень большим потерям. Потопы зачастую невозможно предотвратить, так как авария может случиться даже у самого добросовестного собственника квартиры.