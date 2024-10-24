ФОТО Что делать, если сосед затопил квартиру?

Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige, рассказал, что наиболее частые страховые случаи в многоквартирных домах связаны с ущербом от воды. Опрос NielsenIQ, проведенный по заказу Gjensidige, также показывает, что 38% респондентов в Эстонии пострадали из-за своих соседей. Пятая часть жителей Эстонии заявила, что их жилище затопило по вине соседа.

«Удивительно, но случаи затопления чаще встречаются в новостройках. Однако причиной этого может быть человеческий фактор: люди еще не привыкли к новой сантехнике, поэтому потопы возникают легче», - пояснил он.

Затопление также может произойти, если бытовая техника не обслуживается должным образом или нуждается в ремонте.

Потоп в квартире. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Если затопление вашей квартиры произошло по вине жильцов верхнего этажа, вам следует немедленно с ними связаться. Если с соседом невозможно связаться, следует обратиться за помощью к управляющему домом или председателю квартирного товарищества, чтобы остановить потоки воды и ограничить дальнейший ущерб. Вы также должны немедленно уведомить об ущербе свою страховую компанию.

«Важно предотвратить распространение ущерба, в том числе повреждение электропроводки. Вот почему разумно отключить на месте происшествия электричество. Естественно, сосед, ставший виновником аварии, обязан отключить воду», - сказал страховой эксперт.

Когда с потолка капает... Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees