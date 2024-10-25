«Придумали проблемы на ровном месте»: житель Эстонии не смог открыть банковский счет ребенку по неожиданной причине

«Сразу оговорюсь, что это случилось не со мной. Я просто увидел комментарий, что в каком-то эстонских банков якобы невозможно или очень сложно открыть счет своему ребенку, если родитель или кто-то из его близких занимался политикой. По правде говоря, мне эта история кажется выдумкой. Мне кажется, люди просто хотят привлечь к себе внимание или просто что-то неправильно поняли. Если вдруг это правда, то банки просто придумывают проблемы на ровном месте», - выразил он свое негодование.