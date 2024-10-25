Во время просмотра ленты в Facebook читатель Rus.Postimees Алексей обратил внимание на комментарий к одной из публикаций кого-то из его друзей. По его словам, речь шла о том, что у человека могут возникнуть сложности при попытке открыть банковский счет на имя своего ребенка, если кто-то из родных или близких как-то связан с политикой. Ему эта история показалась выдумкой.
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«Придумали проблемы на ровном месте»: житель Эстонии не смог открыть банковский счет ребенку по неожиданной причине
«Сразу оговорюсь, что это случилось не со мной. Я просто увидел комментарий, что в каком-то эстонских банков якобы невозможно или очень сложно открыть счет своему ребенку, если родитель или кто-то из его близких занимался политикой. По правде говоря, мне эта история кажется выдумкой. Мне кажется, люди просто хотят привлечь к себе внимание или просто что-то неправильно поняли. Если вдруг это правда, то банки просто придумывают проблемы на ровном месте», - выразил он свое негодование.
Ответившие на запрос журналиста действующие в Эстонии банки подтвердили, что в случае открытия банковского счета политически значимым лицом (politically exposed person – англ.) или его родственником применяются дополнительные меры безопасности.