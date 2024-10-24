Знаки вселенной? На пути возвращающейся в большой спорт чемпионки возникли невообразимые препятствия

Легендарная спортсменка, отпраздновавшая в июне свой 36-й день рождения, на прошлой неделе каталась на лыжероллерах в своем родном городе Гранасен. Во время одного из спусков на дорогу выехала машины, выполняющая дорожные работы. Столкновения избежать не удалось. Йохауг избежала серьезной травмы, но достаточно сильно ударила кулаком водителя, спровоцировавшего аварию.

«Потеряла самоконтроль. Так не должно быть!», - сказала спортсменка каналу NRK.

Спустя недолгое время Йохауг настиг следующий удар. Норвежская команда запланировала внутренние соревнования на роликовой трассе в Граносене. Однако его отменили из-за дождливой погоды и мокрого асфальта.

Йохауг решила не терять времени, и чтобы получить дополнительную нагрузку поработать на беговой дорожке. Однако она упала, из-за чего на ее ногах теперь красуются синяки и царапины.

«На самом деле мне очень повезло. Я упала на бок и ударилась плечом об аварийный выключатель. Благодаря этому беговая дорожка остановилась», - сказала Йохауг отечественным СМИ.

Ее коллега по команде Маргрет Берган, увидевшая инцидент со стороны, сильно испугалась. «Все произошло очень быстро. Я не поняла, что произошло. Внезапно она оказалась на полу. Я была шокирована. Сердце екнуло», - сказала она.

Йохауг, четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, последний раз выступала на соревнованиях весной 2022 года. В этом году сезон Кубка мира стартует в последних числах ноября в Рука.