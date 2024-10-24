В Перми подожжен штаб партии «Единая Россия»

По данным экстренных служб, огонь охватил 40 квадратных метров офиса, а на фотографиях офиса видна обугленная мебель и оргтехника.

По данным Telegram-канала Baza, имеющего связи с российскими спецслужбами, две женщины совершили поджог офиса партии вчера поздно вечером, а затем скрылись с места происшествия.

Как сообщает Telegram-канал, по одной из версий, к совершению нападения женщин могли подтолкнуть телефонные мошенники, которые шантажировали их. Очевидцам якобы удалось сфотографировать двух женщин без прикрытых лиц. Утверждается, что одежда одной из участниц нападения ненадолго загорелась, но сопровождавшая ее женщина успела погасить пламя.

In the Russian city of Perm, two women set fire to the office of Putin's "United Russia" party with Molotov cocktails pic.twitter.com/t8j7hZhw01 — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2024

Сегодня утром полиция поймала предполагаемых преступниц и взяла их под стражу.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России», заявил, что женщины, возможно, хотели «отомстить» после того, как партия организовала «поставки гуманитарной помощи» на оккупированную украинскую территорию.

По данным группы по защите гражданских прав «Авотсак LIVE», более 500 человек были привлечены к ответственности или осуждены за поджоги военкоматов, правительственных зданий и объектов инфраструктуры после полномасштабного вторжения России.