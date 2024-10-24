В период с 8 октября 2023 года по 24 мая 2024 года сотрудники полиции Латвии обнаружили в приграничной зоне тела восьми нарушителей границы. Пересечь латвийско-белорусскую границу пытались шестеро мужчин и две женщины.
Для подписчиков
За год на латвийской границе погибли восемь человек
Ни один из нелегалов, найденных мертвыми на латвийско-белорусской границе, не умер насильственной смертью, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении полиции Латвии.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статьям преступлений против здоровья человека.