В последнее время в Таллинне активно изменяется организация общественного транспорта. Соответствует ли это интересам горожан и готовы ли они поддаться на уговоры и пересесть из автомобилей в автобусы, задается вопросом журналист Марианна Тарасенко.
Марианна Тарасенко ⟩ Транспорт и наши интересы: взгляд из Пельгуранда
Когда перед началом пандемии запустили автобусный маршрут, связывающий Пельгуранд и Ласнамяэ, жители первого ликовали: на новом, 66-м автобусе стало возможным без пересадки добираться не только до Балтийского вокзала, но и до Кадриорга. Раньше такая роскошь в Пыхья-Таллинне была доступна лишь жителям Копли и других микрорайонов, расположенных близ трамвайной линии. А еще 66-й приобщил к благам общественного транспорта живущих и работающих вдоль бульвара Кольде.
От восторга к недоумению
Когда около полугода назад городские власти, соединив два маршрута в один, продлили до Пельгуранда 35-й, жаловаться тоже было грех, поскольку живущие здесь получили чудесную возможность без пересадки добираться до Эндла, в том числе – и до «Кристийне Кескуса», который ранее был как локоть: близок, но недоступен. А люди, в течение 18 лет имевшие под боком только один автобус, получили аж три (с ночным – четыре).
Но был, был один нюанс, который позволил воспринять произошедшее как тонкий троллинг: жители не только Пельгуранда, но и Пельгулинна давно просили, чтобы их хоть как-то связали с Ыйясмяэ. Ну просто потому, что неудобно добираться до соседнего района с двумя пересадками плюс пробежка.
А когда, вот только что, продлили маршрут 40-го и – внезапно – опять до Ласнамяэ, еще и объяснив такое решение мольбами горожан, это было расценено уже как троллинг толстый. И – уже как явное издевательство – когда похвастались, что «идя навстречу пожеланиям трудящихся» наконец-то Ыйсмяэ с Пыхья-Таллинном соединили. Ага, с Пальяссааре. Но не поспоришь: Пыхья-Таллинн же. Другое дело, что полуостров малонаселен и не то чтобы массово востребован.
Итак, теперь все три автобуса прямо от моря, с конечной остановки «Супельранна», везут народ на две другие конечные остановки в Ласнамяэ: «Сели» (35-й) и «Прийсле» (66-й и 40-й), спасибо хоть, что разными маршрутами. Кому-то такой расклад удобен, но подавляющее большинство пассажиров выходит из этих автобусов в центре, и в центре же в них садится. Использующих возможности полного маршрута единицы.
А нам туда надо?
Потому что нет ничего такого ни в Ласнамяэ, ни в обоих, простите, «Пельгах», что могло бы вызывать у их жителей непреходящее желание – или необходимость – постоянно скакать из одного района в другой. Нет там крупных предприятий, на которые народ валил бы валом в часы пик, нет важных для всех учреждений, нет вокзалов, нет необыкновенных торговых центров. И, соответственно, нет общественного интереса.
Если же говорить об отдыхе и досуге, то в Пельгуранде в наличии Штромка, то есть море, лес и променад, но и в Ласнамяэ полно парков, а что касается моря и променада, то гораздо ближе расположены Рейди-теэ и Пирита. И поездки из одного района в другой чисто на прогулку не являются для горожан делом обыденным и привычным. Ну, съездили разок, посмотрели, а потом каждый гуляет у себя. Другое дело – к родственникам и друзьям, но вряд ли эти связи требуют ежедневного перемещения из района в район в промышленных масштабах, особенно по будням.
Школы, детсады, магазины, поликлиники, точки общественного питания, рынки и прочая инфраструктура (включая церкви) есть и там и тут, разве что Ласнамяэ обладает Ледовым холлом и ситуация со спортом вообще там получше, но я не вижу в автобусах, направляющихся в ту сторону, толп людей с клюшками, ракетками и прочими рапирами. И живущие в одном из этих районов, а работающие в другом – явление, не носящее массового характера. И в ласнамяэские медцентры народ тоже не ездит массово.
Другое дело – направление Ыйсмяэ. Это уже общественный интерес: и единственные в Таллинне зоопарк и Социальный департамент, и две больницы – с учетом, что Портовая для многих «пельгусцев» является домашней, и Рокка-аль-Маре – хоть этнографический музей, хоть торговый центр, и Какумяэский порт… То есть такие вещи, аналогов которым в Пельгуранде нет, как нет ни в одном из районов Таллинна аналогов Старого города, Кадриорга, разнообразных ведомств и учреждений, аэропорта и вокзалов. Именно в такие точки города и должен быть обеспечен доступ всем. А он обеспечен?
Я привыкаю к несовпаденьям
Возьмем тот же Пельгуранд и автовокзал. Меня лично он тревожит исключительно потому, что я рядом работаю, но кто будет спорить, что автовокзал – общественный интерес? К тому же в его окрестностях есть места и помимо нашей конторы, в которых можно работать. Однако попасть туда вовремя – тот еще квест. Пересаживаться в центре вроде бы удобно, но пересесть трудно.
На Каарли-пуйэстеэ опаздывают все автобусы – что выбирающиеся из недр Кристийне 23-й и недавно оптимизированный 67-й, что давно модифицированный 2-й. Или приходят раньше – кто их разберет, если они не попадают в расписание. Та же история с автобусами с «Супельранна», которым нужно, постояв на всех светофорах, как-то выбраться из своего района: 40-й петляет по узеньким улочкам Пельгулинна, а потом с трудом протискивается на Палдиски-мантеэ, а 35-й попадает в ту же засаду, что и 23-й с 67-м – на знаменитый перекресток на Эндла. И когда ты все же достигаешь цели, ты видишь хвост уходящего «стыковочного рейса».
Ходят все эти автобусы редко, когда придет другой – неизвестно, бежать на трамвай с вещами, если тебе нужно действительно на автовокзал, – так себе радость. И если раньше ситуацию хоть как-то спасало то, что 40-й, в отличие от 35-го, ходил часто, то теперь – раз в 12-13 минут в час пик. Не в час пик – еще реже. А еще эти автобусы стали короткими, как и 66-го маршрута. И когда нечто такое куцее выползает на Сыле, в него набивается толпа. Это очень разумное решение в пору периода вирусно-респираторных заболеваний, я считаю.
Вход – копейка, выход – рубль
Но если попасть на автовокзал все же реально (дождаться автобуса, который тебя в итоге подберет или бежать на трамвай), то выбраться оттуда – задача намного сложнее: все три автобуса, идущие типа «от автовокзала», останавливаются в… трех же разных местах. Вот и выбирай. Ну и в четвертом месте останавливается трамвай. Ехать на котором по Тарту-мантеэ от автовокзала до «Стокманна» дольше, чем идти. Не говоря уже о том, что по понятным причинам трамваи – субстанция не слишком надежная.
И напоследок – об интересах и волеизъявлении горожан. Почему-то дурные горожане в это не слишком верят, горожане предпочитают правду. А правда заключается в следующем: то, что сейчас происходит в городе с общественным транспортом, – интересы вовсе экономические, элементарная оптимизация маршрутов; там, где это возможно, короткие сливают в длинные. И Ыйсмяэ с Пельгурандом не соединяют по той простой причине, что нечего там соединить, пришлось бы новый запускать. А это деньги.
Но и сливать маршруты, и составлять расписание можно было бы с умом, если бы… Если бы этим занимались люди, пользующиеся общественным транспортом, а не глядящие на идеальную компьютерную картинку.
Но они предпочитают автомобили. И в результате автомобили предпочитают все, у кого они есть. Потому что в лимузине не только плакать лучше, чем в трамвае, но и медленно ехать и даже стоять в пробках – тоже лучше, чем в сегодняшнем автобусе. И в любом случае на машине быстрее и попутчики приятнее. У меня всё.