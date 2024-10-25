Марианна Тарасенко Транспорт и наши интересы: взгляд из Пельгуранда

На Каарли-пуйэстеэ опаздывают все автобусы – что выбирающиеся из недр Кристийне 23-й и недавно оптимизированный 67-й, что давно модифицированный 2-й. Или приходят раньше – кто их разберет, если они не попадают в расписание. Та же история с автобусами с «Супельранна», которым нужно, постояв на всех светофорах, как-то выбраться из своего района: 40-й петляет по узеньким улочкам Пельгулинна, а потом с трудом протискивается на Палдиски-мантеэ, а 35-й попадает в ту же засаду, что и 23-й с 67-м – на знаменитый перекресток на Эндла. И когда ты все же достигаешь цели, ты видишь хвост уходящего «стыковочного рейса».

Ходят все эти автобусы редко, когда придет другой – неизвестно, бежать на трамвай с вещами, если тебе нужно действительно на автовокзал, – так себе радость. И если раньше ситуацию хоть как-то спасало то, что 40-й, в отличие от 35-го, ходил часто, то теперь – раз в 12-13 минут в час пик. Не в час пик – еще реже. А еще эти автобусы стали короткими, как и 66-го маршрута. И когда нечто такое куцее выползает на Сыле, в него набивается толпа. Это очень разумное решение в пору периода вирусно-респираторных заболеваний, я считаю.

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