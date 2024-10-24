В Германии ресторан предлагал клиентам наркотическую пиццу

В ресторане, расположенном в Дюссельдорфе, Германия, клиенты могли заказать пиццу под номером 40, которая, помимо обычных ингредиентов, содержала кокаин, сообщает информационное агентство AP.

По словам местного комиссара полиции Михаэля Графа фон Мольтке, эта пицца была самым популярным блюдом в ресторане. В марте 2024 года полиция получила информацию о подозрительной деятельности заведения и начала следить за ним. Вскоре выяснилось, что пицца номер 40 привлекала клиентов именно из-за запрещенных веществ.