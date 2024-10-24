АНАЛИЗ В правительстве не могут определиться, субсидировать ли ветропарки: о скольких миллиардах евро идет речь?

Сторонним наблюдателям сложно даже оценить, насколько эти внутренние обсуждения продвинулись вперед, в каких вопросах появилось больше ясности, а в каких нет. Также непонятно, чего именно хотят добиться в итоге и были ли приняты какие-то решения для этого.

Например, председатель партии «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас, сообщила, что на позапрошлой неделе было принято решение запросить у Европейской комиссии разрешение на предоставление государственной финансовой поддержки для морских ветропарков в объеме двух тераватт-часов. Однако, по словам Каллас, это не означает, что ветропарки обязательно будут построены. Она подчеркнула, что это лишь первый шаг, а окончательные решения еще предстоит принять. По ее словам, вопрос о том, строить ли морские ветропарки и поддерживать их, остается открытым.