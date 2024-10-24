Члены Нарвского горсобрания хотят выразить вотум недоверия председателю Ирине Янович

На очередном заседании Нарвского горсобрания депутат фракции Respekt Яна Кондрашова объявила о том, что члены фракции больше не хотят видеть Ирину Янович на посту председателя горсобрания. Обосновано это тем, что Янович не исполняет свои обязанности должным образом.

На сегодняшний день инициаторами идеи о снятии Янович с поста председателя стали девять человек из фракции Respekt, а на следующем заседании, 7 ноября, будет проведено голосование, в результате которого станет ясно, останется ли Янович на своем месте или нет. Если за вотум недоверия проголосует 16 человек, необходимо будет сразу же выбрать нового председателя.

«Сегодня состоялось третье подряд заседание городского собрания, на котором явно видны недоработки председателя. На предыдущих собраниях имелись серьезные вопросы к ведению собрания. Поэтому девять членов фракции изъявили свое недовольство», - прокомментировала Кондрашова.

Она добавила, что работа горсобрания почти полностью заблокирована, важные вопросы снимаются с повестки и это негативно влияет на ситуацию. По словам депутата, теперь есть несколько вариантов развития событий, время покажет, каким итоговым путем пойдет фракция и кто станет ее партнером.

Конкретных имен кандидатов на пост председателя Кондрашова не назвала, уточнив только, что компетентные желающие есть.

Сама Ирина Янович сказала, что критика от оппозиции должна идти и это - нормально. «Началась предвыборная борьба, так как остался всего год до выборов. Может быть я не оправдываю ожиданий в вопросах ведения сессий, но это обычная работа оппозиции - критиковать правящую фракцию», - считает Янович.

Председатель добавила, что не уверена, что наберутся необходимые 16 голосов.