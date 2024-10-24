В прошлом году в Эстонии гриппом заболело около 35 тысяч человек, и более ста из них, включая одного ребенка, скончались из-за осложнений, вызванных вирусом. Хотя прежде всего в защите от гриппа нуждаются люди из группы риска, семейный врач Игорь Юнкин советует вакцинироваться всем, кто не входит в эту группу.
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Семейный врач: вакцинироваться от гриппа могут и те, кто не входит в группу риска
«Грипп может вызывать осложнения и потребовать госпитализации. В некоторых случаях заболевание может закончиться и летальным исходом», - отметил Юнкин.
Семейный врач сообщил, что лучшее время для вакцинации - именно сейчас, перед началом сезона, так как защитный эффект от вакцины формируется только через две-три недели.