Семейный врач: вакцинироваться от гриппа могут и те, кто не входит в группу риска

В прошлом году в Эстонии гриппом заболело около 35 тысяч человек, и более ста из них, включая одного ребенка, скончались из-за осложнений, вызванных вирусом. Хотя прежде всего в защите от гриппа нуждаются люди из группы риска, семейный врач Игорь Юнкин советует вакцинироваться всем, кто не входит в эту группу.