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Миссия все-таки выполнима: как горбатый переезд превратился в современный виадук

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Услышала недавно мнение, что строительство нового тондиского виадука затрагивает небольшое количество жителей столицы и интереса для людей из остальных районов не представляет. Жители Кристийне с этим утверждением категорически не согласны.

Много лет горб тондиского переезда вызывал брань водителей всех видов транспорта и нервные срывы у машинистов электропоездов. А сколько раз 23-й автобус застревал в пробке из-за затора на повороте, и пассажиры опаздывали на автовокзал! Да и аварий хватало. 

Миссия была невыполнимой

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