Миссия все-таки выполнима: как горбатый переезд превратился в современный виадук

Много лет горб тондиского переезда вызывал брань водителей всех видов транспорта и нервные срывы у машинистов электропоездов. А сколько раз 23-й автобус застревал в пробке из-за затора на повороте, и пассажиры опаздывали на автовокзал! Да и аварий хватало.