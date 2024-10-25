Услышала недавно мнение, что строительство нового тондиского виадука затрагивает небольшое количество жителей столицы и интереса для людей из остальных районов не представляет. Жители Кристийне с этим утверждением категорически не согласны.
Для подписчиков
Миссия все-таки выполнима: как горбатый переезд превратился в современный виадук
Много лет горб тондиского переезда вызывал брань водителей всех видов транспорта и нервные срывы у машинистов электропоездов. А сколько раз 23-й автобус застревал в пробке из-за затора на повороте, и пассажиры опаздывали на автовокзал! Да и аварий хватало.