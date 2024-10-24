Власти столицы: планируемая тепловая насосная станция может стать причиной смрада и цветения водорослей

Забор морской воды для станции тепловых насосов Utilitas планируется на глубине около 70 метров на расстоянии примерно девяти километров от насосной станции.

По предварительной оценке, вода будет возвращаться в море на расстоянии от 200 до 700 метров от берега, где глубина составляет от 11 до 19 метров.

Начальник отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал сообщил, что информация о месте строительства насосной станции и размещении трубопроводов была тщательно изучена, и выяснилось, что материалы, на основании которых было принято решение не проводить оценку воздействия на окружающую среду, недостаточно проработаны в некоторых аспектах, что создает риск неправильных выводов и преждевременности этого решения.

«Одной из основных проблем является то, что в предварительной оценке не учитывается, что в процессе реализации проекта сероводород и питательные вещества из придонного слоя Таллиннского залива могут подняться в поверхностный слой, что, в свою очередь, может привести к более обширному цветению водорослей и усугубить проблему неприятного запаха, который мы ощущаем практически каждое лето, когда проезжаем по улице Пирита», - отметил Уустал в интервью ERR.