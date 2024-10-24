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Власти столицы: планируемая тепловая насосная станция может стать причиной смрада и цветения водорослей

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Пляж Пирита.
Пляж Пирита. Фото: Oliver Kaur

По мнению Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, предварительная оценка воздействия на окружающую среду, касающаяся планируемой тепловой насосной станции компании Utilitas у Таллиннского залива, является неполной, что привело к неверным выводам, и ее необходимо значительно доработать с привлечением специалистов или разработать новую, пишет rus.err.

Забор морской воды для станции тепловых насосов Utilitas планируется на глубине около 70 метров на расстоянии примерно девяти километров от насосной станции.

По предварительной оценке, вода будет возвращаться в море на расстоянии от 200 до 700 метров от берега, где глубина составляет от 11 до 19 метров.

Начальник отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал сообщил, что информация о месте строительства насосной станции и размещении трубопроводов была тщательно изучена, и выяснилось, что материалы, на основании которых было принято решение не проводить оценку воздействия на окружающую среду, недостаточно проработаны в некоторых аспектах, что создает риск неправильных выводов и преждевременности этого решения.

«Одной из основных проблем является то, что в предварительной оценке не учитывается, что в процессе реализации проекта сероводород и питательные вещества из придонного слоя Таллиннского залива могут подняться в поверхностный слой, что, в свою очередь, может привести к более обширному цветению водорослей и усугубить проблему неприятного запаха, который мы ощущаем практически каждое лето, когда проезжаем по улице Пирита», - отметил Уустал в интервью ERR.

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