Бастующие работники корпорации Boeing отклонили новое предложение руководства, которое предусматривало повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет.
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Маловато? ⟩ Работники Boeing отвергли предложение повысить им зарплату на 35%
Свыше 30 000 сотрудников Boeing участвуют в забастовке, которая началась 13 сентября после того, как первоначальное предложение руководства повысить оклады на 25 процентов было отклонено, сообщает BBC News.
По информации Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM), 64% ее членов проголосовали против предложенной сделки.