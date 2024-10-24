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Маловато? Работники Boeing отвергли предложение повысить им зарплату на 35%

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Бастующие работники Boeing.
Бастующие работники Boeing. Фото: DAVID RYDER / REUTERS / Scanpix

Бастующие работники корпорации Boeing отклонили новое предложение руководства, которое предусматривало повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет.

Свыше 30 000 сотрудников Boeing участвуют в забастовке, которая началась 13 сентября после того, как первоначальное предложение руководства повысить оклады на 25 процентов было отклонено, сообщает BBC News.

По информации Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM), 64% ​​ее членов проголосовали против предложенной сделки.

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