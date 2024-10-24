В конце мая правительство объявило о повышении налога на доходы физических лиц и на прибыль бизнеса. Эти изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Повышение этих налогов и некоторых сборов (например, увеличение утилизационного сбора на автомобили и др.) даст в бюджет дополнительные 3,5 трлн рублей в следующем году, пишут в своем отзыве на проект бюджета экономисты Счетной палаты.

Бремя повышения налогов ляжет на гражданское население и бизнес, и часть тех денег, которые они будут платить в казну, государство потратит на войну.

Власти строят военную экономику

«Степень милитаризации экономики выросла, однако остается по историческим меркам высокой, но не аномальной. Военные расходы порядка 6-8% [ВВП] были нормой для крупных экономик до начала 2000-х годов», — полагает Александр Исаков.

Российский экономист, согласившийся говорить с Би-би-си анонимно, добавил, что высокие военные расходы «с нами надолго».

В начале войны многие экономисты ожидали, что российская экономика столкнется с острым кризисом — должны были сказаться санкции. Но эти прогнозы оказались ошибочными во многом из-за высоких военных расходов: власти буквально залили экономику деньгами. Часть их они взяли из Фонда национального благосостояния, главного резервного фонда страны, а другую часть заняли на внутреннем рынке.