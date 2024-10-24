От крестного отца киберпространства до секретного оружия ФБР: я понял, что нельзя служить двум господам

В USSS называли Джонсона первым крестным отцом Интернета. Он создал и руководил первым крупным сообществом киберпреступников, ShadowCrew, насчитывающим 4000 членов, предшественником сегодняшних платформ даркнета. Он сам утверждает, что на его счету 39 преступлений. Его «достижениями» считаются разработка, подготовка и осуществление мошенничества с банковскими картами, кража личных данных, налоговое мошенничество и другие подобные современные преступления.

В августе 2004 года ShadowCrew появилась на обложке американского делового журнала Forbes. Несколько месяцев спустя, 26 октября, USSS за шесть часов арестовало 33 человека, связанных с группировкой, в шести странах. Из наиболее выдающихся персонажей единственным, кому поначалу удалось избежать наказания, был главарь Джонсон. До него удалось добраться только 8 февраля 2005 года. Приговор – семь с половиной лет лишения свободы, из них восемь месяцев в одиночной камере.