Вице-канцлер МИД по внешней экономике и вопросам сотрудничества по развитию Марийн Ратник приняла участие в высокой конференции в поддержку Ливана в Париже, которую созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, Эстония сообщила том, что выделит около 140 тысяч евро на урегулирование гуманитарного кризиса в Ливане.
Эстония направляет помощь для поддержки Ливана в условиях гуманитарного кризиса
«Эстония с беспокойством следит за растущим конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к множеству жертв среди гражданского населения и страданий, - сказала Ратник. - Военные действия в Ливане привели к масштабным разрушениям инфраструктуры. Потребность в гуманитарной помощи испытывают около 1,2 млн человек, вынужденных покинуть свои дома, в том числе 400 тысяч детей. Правительство Ливана обратилось с просьбой о помощи к международной общественности, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Требуется преимущественно связанное с убежищами - например, матрасы, одеяла, медицинская помощь, питание, гигиенические пакеты, а также финансовая помощь».
МИД решил выделить для урегулирования гуманитарного кризиса в Ливане 138 358 евро. Средства выделят стратегическим партнерам министерствам, опираясь на представленные ими предложения.
МИД передаст НКО Pagulasabi 55 тысяч евро на финансовую помощь и создание приютов для внутренних беженцев, а НКО Mondo 83 358 евро на распределение питания, гигиенических принадлежностей и зимней гуманитарной помощи, а также оказание психологической помощи. Всего в центральной и южной части Ливана поддержку окажут более чем 750 семьям.
В ходе встречи было обещано выделить в поддержку Ливана 1 млрд евро дополнительно.