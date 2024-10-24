Эстония направляет помощь для поддержки Ливана в условиях гуманитарного кризиса

«Эстония с беспокойством следит за растущим конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к множеству жертв среди гражданского населения и страданий, - сказала Ратник. - Военные действия в Ливане привели к масштабным разрушениям инфраструктуры. Потребность в гуманитарной помощи испытывают около 1,2 млн человек, вынужденных покинуть свои дома, в том числе 400 тысяч детей. Правительство Ливана обратилось с просьбой о помощи к международной общественности, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Требуется преимущественно связанное с убежищами - например, матрасы, одеяла, медицинская помощь, питание, гигиенические пакеты, а также финансовая помощь».