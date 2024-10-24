Пассажирский поезд сошел с рельсов в фюльке Нурланн в Норвегии, сообщает местное издание VG. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы, пишет «Медуза».
В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие и раненые
Поезд, состоявший из пяти вагонов и локомотива, следовал из Тронхейма в Будё. Во время аварии в нем находилось 55 человек, их эвакуировали.
Предположительно, причиной аварии стал оползень. Пассажир, находившийся в момент происшествия в первом вагоне, рассказал NRK, что поезд врезался в валун. Об этом же свидетельствуют кадры с места аварии, опубликованные VG.
🇳🇴 A passenger train running along Norway's northern coast derailed earlier today, killing one and injuring at least four. A rock slide is believed to have caused the derailment. Authorities are still working on site.https://t.co/OQIyPiRfvI | @docinkc pic.twitter.com/dor8HVKYGv— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 24, 2024