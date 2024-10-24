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В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие и раненые

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Фото: Jan Kenneth Transeth

Пассажирский поезд сошел с рельсов в фюльке Нурланн в Норвегии, сообщает местное издание VG. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы, пишет «Медуза»

Поезд, состоявший из пяти вагонов и локомотива, следовал из Тронхейма в Будё. Во время аварии в нем находилось 55 человек, их эвакуировали.

Предположительно, причиной аварии стал оползень. Пассажир, находившийся в момент происшествия в первом вагоне, рассказал NRK, что поезд врезался в валун. Об этом же свидетельствуют кадры с места аварии, опубликованные VG.

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