Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар получил государственную награду Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Лаури Хуссара наградой от имени украинского народа за значительный вклад в укрепление сотрудничества между странами, поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за продвижение Украины на международной арене. Хуссар получил эту награду после парламентского саммита Крымской платформы в Риге.

«Эта награда - не только признание моих усилий, но и дань уважения всему Рийгикогу и народу Эстонии за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу», - сказал Хуссар, поблагодарив президента Зеленского и украинский народ за эту высокую честь.