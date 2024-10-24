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Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар получил государственную награду Украины

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Ieva Ābele, Saeima

Председатель парламента Украины Руслан Стефанчук сегодня в Риге вручил председателю Рийгикогу Лаури Хуссари орден князя Ярослава Мудрого II степени за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Лаури Хуссара наградой от имени украинского народа за значительный вклад в укрепление сотрудничества между странами, поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за продвижение Украины на международной арене. Хуссар получил эту награду после парламентского саммита Крымской платформы в Риге.

«Эта награда - не только признание моих усилий, но и дань уважения всему Рийгикогу и народу Эстонии за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу», - сказал Хуссар, поблагодарив президента Зеленского и украинский народ за эту высокую честь.

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