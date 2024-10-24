Скандал в сфере защиты данных: популярная соцсеть для поиска деловых контактов получила огромный штраф

Расследование показало, что LinkedIn обрабатывал данные пользователей в рекламных целях без достаточного правового основания. Заместитель председателя Комиссии по защите данных Грэм Дойл подчеркнул, что обработка личных данных без законного основания является серьезным нарушением, которое подрывает основное право людей на конфиденциальность.

Ирландский регулирующий орган, который контролирует соблюдение приватности LinkedIn в Европе, начал расследование по жалобе, поступившей от французского агентства по защите данных. Комиссия обнаружила, что LinkedIn нарушил GDPR несколькими способами, включая несправедливую обработку данных, недостаточную информированность пользователей и использование их данных без надлежащего согласия.