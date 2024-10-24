Обновленная взлетно-посадочная полоса в военном городке вскоре будет открыта

Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) в начале года заключил договор о ремонте взлетно-посадочной полосы в Эмари с KMG Infra OÜ, стоимость работ составляет около 18,5 миллионов евро.

Авиабаза Эмари должна принимать средства авиатранспорта союзников в мирное, кризисное и военное время. Эстония должна быть готова действовать в качестве принимающей страны, а для этого необходима находящаяся в состоянии готовности авиабаза. Чтобы обеспечить дальнейшую безопасность находящейся в использовании с 2010 года авиабазы и избежать внезапного перерыва в авиации, нужно проводить плановый ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы технических коммуникаций.

На время ремонта истребители стран Балтии переместились на авиабазу Лиелварде в Латвии, а в Эмари приземлялись только вертолеты союзников. Самолеты ВВС Эстонии на время ремонта передислоцированы на аэродром Пярну. После ремонта самолеты Эстонии и союзников по НАТО вернутся в Эмари.