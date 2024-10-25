Массовые беспорядки начались в португальской столице после того, как в ночь на понедельник в ходе полицейской операции в многонациональном пригороде Амадора на северо-западе Лиссабона был застрелен темнокожий мужчина.
В Лиссабоне начались беспорядки после убийства полицейскими темнокожего мужчины
Как сообщают власти страны, на следующий день после смерти 43-летнего Одаира Мониса, уроженца Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса), на улицы столицы вышли несколько десятков агрессивно настроенных протестующих, которые начали бросать булыжники, поджигать автобусы, полицейские автомобили и мусорные баки.
Полиции удалось разогнать участников акции, однако следующей ночью беспорядки возобновились.
К вечеру среды власти Лиссабона сообщили, что за две ночи в столице Португалии и ее окрестностях полицейские пересекли уже около 60 инцидентов, в ходе которых двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы от ударов камнями, а еще двое — легкие ножевые ранения.
В заявлении полиции также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие сожгли два автобуса и «девять других транспортных средств», а также сильно повредили два полицейских автомобиля.
Все начавшиеся пожары удалось потушить, а трое участников выступлений были задержаны сотрудниками полицейских спецподразделений.
Однако беспорядки продолжились. К вечеру четверга португальская полиция сообщила об аресте за последние сутки уже 13 человек (не уточнив, входят ли в это число трое задержанных накануне).
Кроме того, городским властям удалось установить личности ещё 18 человек, принимавших участие в погромах, прошедших в разных районах Лиссабона.
Сейчас полиция ведёт розыск подозреваемых.
Что случилось в понедельник
Как утверждают в полиции, в ночь на понедельник патрульная группа преследовала вооруженного ножом 43-летнего темнокожего мужчину.
По ее данным, заметив полицейский автомобиль, мужчина разбил припаркованную рядом машину, а когда полицейские приблизились, попытался на них напасть. Офицеры открыли огонь, в результате чего нападавший был ранен и доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Узнав об этом, некоторые жители Лиссабона обвинили полицию в чрезмерном применении силы и расовой дискриминации.
Правозащитная группа SOS Racismo заявила, что Одаира Монис стал лишь очередной жертвой в длинном списке убитых полицией темнокожих.
Полицейское руководство пообещало провести по факту применения чрезмерной силы собственное внутреннее расследование.
Глава МВД Португалии Маргарида Бласко заявила, что правоохранители и далее будут принимать все возможные усилия для пресечения беспорядков и привлечения к ответственности их организаторов и участников.