В Лиссабоне начались беспорядки после убийства полицейскими темнокожего мужчины

Как сообщают власти страны, на следующий день после смерти 43-летнего Одаира Мониса, уроженца Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса), на улицы столицы вышли несколько десятков агрессивно настроенных протестующих, которые начали бросать булыжники, поджигать автобусы, полицейские автомобили и мусорные баки.

Полиции удалось разогнать участников акции, однако следующей ночью беспорядки возобновились.

К вечеру среды власти Лиссабона сообщили, что за две ночи в столице Португалии и ее окрестностях полицейские пересекли уже около 60 инцидентов, в ходе которых двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы от ударов камнями, а еще двое — легкие ножевые ранения.

В заявлении полиции также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие сожгли два автобуса и «девять других транспортных средств», а также сильно повредили два полицейских автомобиля.

Все начавшиеся пожары удалось потушить, а трое участников выступлений были задержаны сотрудниками полицейских спецподразделений.

Однако беспорядки продолжились. К вечеру четверга португальская полиция сообщила об аресте за последние сутки уже 13 человек (не уточнив, входят ли в это число трое задержанных накануне).

Кроме того, городским властям удалось установить личности ещё 18 человек, принимавших участие в погромах, прошедших в разных районах Лиссабона.

Сейчас полиция ведёт розыск подозреваемых.

Что случилось в понедельник

Сожженные автомобили и автобус Фото: EPA

Как утверждают в полиции, в ночь на понедельник патрульная группа преследовала вооруженного ножом 43-летнего темнокожего мужчину.