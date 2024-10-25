Стало известно, когда Госсуд вынесет решение по коррупционному делу Porto Franco

Все они подали кассации в Госсуд, который в августе были приняты к рассмотрению. Решение по делу ожидается не ранее 7 февраля.

Напомним, 18 марта Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco.

Суд назначил Центристской партии штраф в размере миллиона евро. Тедера приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а Михаила Корба - к одному году и двум месяцам заключения. Этот приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер и Корб не совершат нового умышленного преступления.

В чем прокуратура обвиняла подсудимых?

В мае 2023 года Госпрокуратура предъявила Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии Эстонии обвинение в торговле влиянием. Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО «Центристская партия Эстонии» Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, по данным досудебного расследования, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.

По оценке прокуратуры, Таллиннская горуправа, назначая OÜ Porto Franco плату за сервитут, не следовала обычной практике и принципам ценообразования. В результате сумму, которую должно было уплатить OÜ Porto Franco в качестве платы за сервитут, снизили с 776 580 до 301 000 евро, а Тедер в благодарность за это пожертвовал партии 120 000 евро.