Мошенники придумали очередную схему обмана пожилых людей

Во время звонков мошенники утверждают, что возникла проблема с перечислением пенсии, и просят человека идентифировать себя с помощью Smart-ID или mobiil-ID.

По словам заведующей отделом по клиентскими связями Департамента социального страхования Маре Силлаотс, в звонках повторяется предполагаемая проблема с подсчетом пенсионного стажа.

«Мошенники представляются сотрудниками Департамента социального страхования или Пенсионного департамента, просят людей прийти в наш департамент, чтобы прояснить обстоятельства, и подтвердить свой визит с помощью Smart-ID или mobiil-ID», - сказала Силлаотс.

Важно подчеркнуть, что не существует такого учреждения, как Пенсионный департамент. «Всеми связанными с пенсиями вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но наш департамент никогда не звонит и не просит людей идентифицировать себя по телефону или назвать PIN-коды», - добавила Силлаотс.

Если кому-то звонят и утверждают, что с пенсией возникла проблема, всегда следует проверить, кто звонить и с какой целью. Вопросы, которые нужно задать, простые: кто вы, откуда вы звоните; почему вы мне звоните; почему вы мне звоните?

Силлаотс рекомендует всем, кому поступили подобные подозрительные звонки, немедленно прервать их и по возможности заблокировать номер. «Если вам причинен материальный ущерб, просим обратиться в полицию», - добавила она.