Два эстонца борются за высокие места в финале Кубка мира

Цирк выступил на 200-метровке баттерфляем. Дистанцию ​​в предварительных раундах он преодолел со временем 1:56,82, что обеспечило ему выход в финал.

«Работа на предварительных этапах выполнена, и теперь я сосредоточен на финале. Я сумел выступить сравнительно легко и без напряжения. За стартовой колонкой даже перекинулись шутками с бывшим коллегой по тренировкам Чадом ле Кло, но в финале настрой гораздо серьезнее», - сказал Цирк.

Американец Трентон Джулиан оказался самым быстрым в предварительных заплывах со временем 1:54,83. За ним следуют Мун Сыну (1.55.61) и Альберти Раззетти (1.55.70).

Трибунцов был близок к рекорду Эстонии

Вторым эстонцем в финале будет выступать Ральф Трибунцов, его дистанция – 50 м на спине. 30-летний пловец преодолел две длины бассейна за 23,38, что дало ему шестое место в предварительных заплывах.

«Сегодня утром все внимание было сосредоточено на моем собственном плавании, потому что я еще не нашел очень хорошего соревновательного ритма, - прокомментировал Трибунцов. - Положительным моментом является то, что с каждым стартом становится все лучше. В финале хотелось бы выровнять некоторые технические моменты. Ничего страшного, я знаю, что могу плыть быстрее».

В предварительных заплывах единственным пловцом, проплывшим быстрее 23 секунд, стал Айзек Купер с результатом 22,87.

Финал состоится сегодня днем. Трибунцов на дистанции 50 метров на спине - в 13:43 по эстонскому времени и Цирк на дистанции 200 метров баттерфляем - в 14:43 по эстонскому времени.