Социал-демократы выдвинут предложение правительству, согласно которому на местных выборах смогут голосовать только те постоянно проживающие в Эстонии иностранцы, которые подтвердят, что осуждают развязанную Россией войну в Украине, а Полиция безопасности (КаПо) получит право вычеркивать из списка избирателей нежелательных личностей.
Социал-демократы предлагают допускать на местные выборы только тех граждан РФ, которые осуждают войну
«Мы договорились с коалиционными партнерами выдвинуть свое предложение, как решить вопрос участия в предстоящих местных выборах. Мы предлагаем сделать так, чтобы люди, вызывающие вопросы безопасности или настроенные негативно по отношению к Эстонии, не принимали участия в выборах», - сказал ERR председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, пояснив, что для этого предлагается сделать отдельный список избирателей из числа неграждан, и желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами регистрироваться в качестве избирателя.
По словам Ляэнеметса, при регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он знает Конституцию нашей страны и уважает конституционный строй Эстонии, а также заверить, что осуждает российскую агрессию в Украине. Вместе с тем у правоохранительных органов появится право вычеркивать из списка нежелательных людей.
Михал придерживается другого мнения
Председатель Партии реформ, премьер-министр Кристен Михал сказал в интервью ERR, что предпочитает отобрать право голоса у всех граждан из стран-агрессоров.
«Во-первых, мы хотим изменения - граждане России и Беларуси не должны тут ничего решать на местных выборах. Их избирательное право должно быть приостановлено или их необходимо его лишить. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше », - заявил Михал.
С точки зрения Партии реформ, для этого можно изменить закон, но реформисты готовы изменить и Конституцию.
Законопроект «Отечества»
Напомним, что на заседании Рийгикогу в понедельник председатель фракции «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер представил законопроект о внесении изменений в Конституцию, цель которого - лишить граждан третьих стран, а также лиц без определенного гражданства права голоса на местных выборах.
«Четыре из шести фракций Рийгикогу, представляющие явное большинство парламента, поддержали лишение права голоса граждан России. Но одних слов недостаточно. До местных выборов осталось меньше года, и необходимо действовать быстро. В дополнение к законопроекту "Отечества", который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, мы предлагаем внести изменения в Конституцию. Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу», - отметил Сеэдер.
«Недавнее исследование, заказанное Госканцелярией, также показало необходимость дальнейших действий по этому вопросу, так как 38 процентов проживающих в Эстонии граждан России и целых 52 процента лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, развязанную Россией против Украины. Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии», - добавил председатель фракции.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию был подан с 28 подписями.