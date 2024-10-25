Социал-демократы предлагают допускать на местные выборы только тех граждан РФ, которые осуждают войну

«Мы договорились с коалиционными партнерами выдвинуть свое предложение, как решить вопрос участия в предстоящих местных выборах. Мы предлагаем сделать так, чтобы люди, вызывающие вопросы безопасности или настроенные негативно по отношению к Эстонии, не принимали участия в выборах», - сказал ERR председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, пояснив, что для этого предлагается сделать отдельный список избирателей из числа неграждан, и желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами регистрироваться в качестве избирателя.

По словам Ляэнеметса, при регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он знает Конституцию нашей страны и уважает конституционный строй Эстонии, а также заверить, что осуждает российскую агрессию в Украине. Вместе с тем у правоохранительных органов появится право вычеркивать из списка нежелательных людей.

Михал придерживается другого мнения

Председатель Партии реформ, премьер-министр Кристен Михал сказал в интервью ERR, что предпочитает отобрать право голоса у всех граждан из стран-агрессоров.

«Во-первых, мы хотим изменения - граждане России и Беларуси не должны тут ничего решать на местных выборах. Их избирательное право должно быть приостановлено или их необходимо его лишить. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше », - заявил Михал.

С точки зрения Партии реформ, для этого можно изменить закон, но реформисты готовы изменить и Конституцию.

Законопроект «Отечества»