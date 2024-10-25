Затягиваем пояса: эксперты прогнозируют снижение реальной зарплаты

Глава финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) заявила в среду в программе ETV «Первая студия», что номинальный экономический рост Эстонии высок и что в следующем году ожидается шестипроцентный рост. «Выше нос: расходы растут медленнее, чем доходы», - сказала Аккерманн.

В то время как Аккерманн обещает шестипроцентный рост, Министерство финансов еще в августе заявило, что номинальный рост составит 7,1%, а реальный - 3,3%. Так кто же из них прав? В четверг ответа от Министерства финансов не последовало.