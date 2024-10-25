Postimees не нарушил кодекс журналистской этики в статье о Сергее Пчёлкине

Сергей Пчёлкин обратился в Совет по прессе с жалобой, указав, что он ответил на вопросы Postimees и объяснил, что автором цитаты является Леонид Парфёнов (серия книг «Намедни»). Заявитель добавил, что объяснил свое мнение по поводу оккупации. Пчёлкин выразил недовольство тем, что не получил статью на ознакомление и не знал, как именно она будет представлена.

Он считает, что заголовок вводит в заблуждение, поскольку в нем утверждается, что он сам назвал лесных братьев боевиками. Заявитель также недоволен, что статья создает впечатление, будто бы он публично высказывался на эту тему и оправдывал действия советского режима, включая депортации. Кроме того, он отметил, что Postimees не опубликовал его ответ.

Postimees в своем ответе Совету по прессе объяснил, что журналист обратился к заявителю, представился, уточнил его позицию и запросил комментарий относительно его публикации. Вопросы были заданы в письменной форме, что позволило заявителю тщательно продумать ответы и, при необходимости, задать вопросы журналисту. Издание подтвердило, что журналист четко объяснил причину запроса комментария. В статье был опубликован оригинальный текст публикации на русском языке, его полный перевод на эстонский язык, а также комментарий самого заявителя.

Совет по прессе решил, что Postimees не нарушил Кодекс журналистской этики. По мнению совета, заголовок статьи не вводит в заблуждение, поскольку в посте действительно упоминается термин «боевики» в отношении лесных братьев. Совет также отметил, что заявителю была предоставлена возможность высказать свою точку зрения в статье.

Совет не считает Пчёлкина неопытным в общении с прессой человеком, поскольку он является активным политиком, руководителем образовательного учреждения и членом Таллиннского городского собрания.

Совет по прессе подчеркивает, что у журналистов нет обязательства предоставлять источникам текст статьи для ознакомления до ее публикации, если только они сами этого не пообещали. В данном случае журналист такого обещания не давал.