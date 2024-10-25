Эксперт: период ненормального роста зарплат в ИТ-секторе подошел к концу

Как заявила на мероприятии Äripäev по признанию успешных компаний Тартумаа и Йыгевамаа менеджер по персоналу компании Concise Systems Маргот Салусе, ненормально быстрый рост зарплат в ИТ-секторе, наблюдавшийся в прошлом году, в этом году замедлился, и происходит возвращение к нормальному уровню, пишет dv.ee.