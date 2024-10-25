Как заявила на мероприятии Äripäev по признанию успешных компаний Тартумаа и Йыгевамаа менеджер по персоналу компании Concise Systems Маргот Салусе, ненормально быстрый рост зарплат в ИТ-секторе, наблюдавшийся в прошлом году, в этом году замедлился, и происходит возвращение к нормальному уровню, пишет dv.ee.
Эксперт: период ненормального роста зарплат в ИТ-секторе подошел к концу
Салусе отметила, что найти сотрудников в ИТ-секторе не сложно, но для этого компания должна проводить целевой поиск и предлагать конкурентоспособную зарплату: «Наша сфера привлекает таланты, но для заполнения специфических вакансий часто приходится прилагать усилия».
На аналогичном мероприятии в Вырумаа супервайзер и коуч Рийт Трейал рекомендовала промышленным предприятиям юго-восточной Эстонии воспользоваться сложной ситуацией стартапов и нанимать ведущих специалистов из стартапов Таллинна и Тарту.
По словам Салусе, она не заметила перехода сотрудников из стартапов или ИТ-сектора в промышленность. Скорее, на рынке труда они конкурируют с банками.
Читайте подробнее на dv.ee.