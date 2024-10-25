Фото На этих выходных мы начнем жить по зимнему времени, а значит – пора зажигать дома уютные огни

Продуманное освещение не только помогает выполнять дома повседневные задачи, но и создает уют, а также положительно влияет на наше самочувствие. Кроме того, красивый дизайн лампы может стать акцентным элементом комнаты или даже полностью преобразить пространство. Дизайнер интерьеров делится различиями в решениях по освещению и советами, как легко добавить в дом больше света.
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«Самое важное, что нужно учитывать при планировании освещения – это задача освещения: общее ли это освещение, рабочее, акцентное и атмосферное. И хотя бы частично они должны присутствовать в каждой комнате. Как правило, в каждой комнате должно быть около пяти источников света», - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Бритта Миквере.
Основное освещение
Дизайнер объясняет функции и важность каждого типа освещения. «Во-первых, общее освещение – это центральный источник, который используется для равномерного освещения всей комнаты. Это основной свет, который позволяет ориентироваться в пространстве. Например, это типичный потолочный светильник на кухне или в гостиной. Наиболее часто общее освещение создается с помощью крупных подвесных светильников или потолочных спотов. Однако слишком сильно зависеть от центрального освещения тоже не стоит, это может сделать комнату однообразной и лишенной уюта.
Вот тут на помощь приходит рабочее освещение: это яркий, направленный свет, который повышает видимость при выполнении конкретных задач. Например, лампа для чтения у кровати – это рабочее освещение, которое должно хорошо освещать страницы книги, чтобы легко было сосредоточиться на протяжении долгого времени. То же самое касается освещения кухонных столешниц, где требуется яркий и сфокусированный свет. Для этого отлично подходят световые полосы для кухонных поверхностей.
Моментальный и доступный уют
«Ничто мгновенно не создает теплую и уютную атмосферу в комнате так, как атмосферное или акцентное освещение. Поэтому я не могу не подчеркнуть его важность в холодное время года, когда вечера становятся длиннее и темнее», - говорит специалист по интерьерам.
«Атмосферное освещение обычно легко получить с помощью свечей, декоративных светильников, таких как новогодние гирлянды, ламп с регулируемой яркостью, настольных или напольных светильников, которые распространяют мягкий, теплый свет. Обычно это доступные по цене товары. Более того, расстановка по всей комнате множества маленьких ламп – это хитрый способ визуально увеличить пространство».
Акцентное освещение, по словам дизайнера, добавляет как жизни, так и баланса в любую комнату. Оно подчеркивает и освещает определенные объекты – чаще всего это картина, книжный шкаф или любимый предмет интерьера.
Для атмосферного освещения, особенно в спальне, дизайнер рекомендует использовать лампы с регулируемой яркостью.
«Эксперты по сну советуют по вечерам избегать яркого света, чтобы успокоиться и быстрее заснуть, и выбирать освещение с теплым оранжевым оттенком. Будет полезен набор с умной лампочкой и пультом дистанционного управления: он позволяет регулировать яркость и цвет освещения, адаптируя свет под различные задачи, например, теплый свет для ужина и более холодный, яркий свет для работы. Такие простые решения позволяют менять свет от теплого до холодного, выбирать из девяти цветов и регулировать интенсивность освещения», - говорит дизайнер интерьеров.
Как выбрать правильную лампочку?
Чтобы сэкономить электроэнергию и сократить счета за электричество, рекомендуется выбирать энергосберегающие LED-лампочки. Они служат около 25 000 часов и на 35 процентов более энергоэффективны.
LED-лампочки используют намного меньше энергии по сравнению с обычными лампами накаливания. Поэтому выбирать их стоит по световому потоку, измеряемому в люменах (lm), а не по мощности (Вт). Люмены показывают количество света. Например, LED-лампочка с мощностью 400 люмен дает такое же количество света, как 35-ваттная лампа накаливания, но потребляет всего 6,3 Вт. LED-лампы с более высоким содержанием красной части спектра дают теплый свет, который подходит для отдыха или общего освещения. Холодный свет лучше использовать для работы или концентрации.