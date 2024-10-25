Фото На этих выходных мы начнем жить по зимнему времени, а значит – пора зажигать дома уютные огни

«Атмосферное освещение обычно легко получить с помощью свечей, декоративных светильников, таких как новогодние гирлянды, ламп с регулируемой яркостью, настольных или напольных светильников, которые распространяют мягкий, теплый свет. Обычно это доступные по цене товары. Более того, расстановка по всей комнате множества маленьких ламп – это хитрый способ визуально увеличить пространство».

Акцентное освещение, по словам дизайнера, добавляет как жизни, так и баланса в любую комнату. Оно подчеркивает и освещает определенные объекты – чаще всего это картина, книжный шкаф или любимый предмет интерьера.

«Эксперты по сну советуют по вечерам избегать яркого света, чтобы успокоиться и быстрее заснуть, и выбирать освещение с теплым оранжевым оттенком. Будет полезен набор с умной лампочкой и пультом дистанционного управления: он позволяет регулировать яркость и цвет освещения, адаптируя свет под различные задачи, например, теплый свет для ужина и более холодный, яркий свет для работы. Такие простые решения позволяют менять свет от теплого до холодного, выбирать из девяти цветов и регулировать интенсивность освещения», - говорит дизайнер интерьеров.

Как выбрать правильную лампочку?

Чтобы сэкономить электроэнергию и сократить счета за электричество, рекомендуется выбирать энергосберегающие LED-лампочки. Они служат около 25 000 часов и на 35 процентов более энергоэффективны.

LED-лампочки используют намного меньше энергии по сравнению с обычными лампами накаливания. Поэтому выбирать их стоит по световому потоку, измеряемому в люменах (lm), а не по мощности (Вт). Люмены показывают количество света. Например, LED-лампочка с мощностью 400 люмен дает такое же количество света, как 35-ваттная лампа накаливания, но потребляет всего 6,3 Вт. LED-лампы с более высоким содержанием красной части спектра дают теплый свет, который подходит для отдыха или общего освещения. Холодный свет лучше использовать для работы или концентрации.