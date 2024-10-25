WSJ: Маск уже два года регулярно общается с Путиным

Как рассказали изданию несколько нынешних и бывших чиновников из США, Европы и России, их беседы затрагивают личные вопросы, бизнес и геополитическую обстановку.

Два источника, знакомые с ситуацией, также подтвердили The Wall Street Journal, что Путин попросил Маска не предоставлять его спутниковый интернет Starlink на Тайване, что было сделано в интересах китайского лидера Си Цзиньпина.