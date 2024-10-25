Самый богатый человек в мире, Илон Маск, с конца 2022 года регулярно поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета The Wall Street Journal.
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WSJ: Маск уже два года регулярно общается с Путиным
Как рассказали изданию несколько нынешних и бывших чиновников из США, Европы и России, их беседы затрагивают личные вопросы, бизнес и геополитическую обстановку.
Два источника, знакомые с ситуацией, также подтвердили The Wall Street Journal, что Путин попросил Маска не предоставлять его спутниковый интернет Starlink на Тайване, что было сделано в интересах китайского лидера Си Цзиньпина.