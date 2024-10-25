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WSJ: Маск уже два года регулярно общается с Путиным

Перевод: Сергей Светлов
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Миллиардер Илон Маск в воскресенье посетил предвыборное мероприятие американских республиканцев в Питтсбурге.
Миллиардер Илон Маск в воскресенье посетил предвыборное мероприятие американских республиканцев в Питтсбурге. Фото: Michael Swensen / Getty Images / AFP / Scanpix

Самый богатый человек в мире, Илон Маск, с конца 2022 года регулярно поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию несколько нынешних и бывших чиновников из США, Европы и России, их беседы затрагивают личные вопросы, бизнес и геополитическую обстановку.

Два источника, знакомые с ситуацией, также подтвердили The Wall Street Journal, что Путин попросил Маска не предоставлять его спутниковый интернет Starlink на Тайване, что было сделано в интересах китайского лидера Си Цзиньпина.

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