В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем невероятную историю о том, как мелкий предприниматель на свои деньги помог жителям волости Саку построить здание, но за эту работу его даже по плечу не похлопали.
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«Он не должен работать на эстонском рынке»: экс-глава строительной фирмы задолжал огромные суммы десяткам субподрядчиков
Янек практически всю жизнь занимался строительством, но последние четыре с половиной года он ведет собственный бизнес. «Мой самый крупный объект - торговый центр Pargi в Йыхви. Свыше 20 000 квадратов», - рассказывает он.