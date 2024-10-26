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«Он не должен работать на эстонском рынке»: экс-глава строительной фирмы задолжал огромные суммы десяткам субподрядчиков

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Таури Олеск.
Таури Олеск. Фото: Kaader saatest

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем невероятную историю о том, как мелкий предприниматель на свои деньги помог жителям волости Саку построить здание, но за эту работу его даже по плечу не похлопали.

Янек практически всю жизнь занимался строительством, но последние четыре с половиной года он ведет собственный бизнес. «Мой самый крупный объект - торговый центр Pargi в Йыхви. Свыше 20 000 квадратов», - рассказывает он.

Богатый опыт не уберег от проблем

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