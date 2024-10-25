ООН: Гутерриш на саммите БРИКС осудил вторжение РФ в Украину

Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам поездки Гутерриша на саммит в Казань, опубликованном на официальном сайте ООН.

Согласно сообщению пресс-службы, генсек всемирной организации осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину в ходе личной беседы с Путиным, которая произошла на полях саммита уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к справедливому миру в Украине.

Во время же самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ. Войну в Украине он упомянул лишь в контексте перечисления продолжающихся международных конфликтов среди прочих упомянутых им вызовов для мирового сообщества.

В ходе беседы с Путиным генсек ООН также выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира, следует из пресс-релиза ООН. Гутерриш призвал к продолжению переговоров в этом направлении. Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из зерновой сделки.

Кроме того, Гутерриш и российский лидер обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке - в частности, абсолютную необходимость достичь прекращения огня в секторе Газа и Ливане. В ходе беседы также были затронуты вопросы развития и международной финансовой системы, сообщила пресс-служба ООН.