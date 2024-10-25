«Это наше дело»: Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию

Вопрос Путину задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. «Что они здесь делают? - спросил журналист. - И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?»

«Не действия России привели к эскалации», - отреагировал Путин и в очередной раз заговорил о «госперевороте» в Украине в 2014 году. Он также обвинил западные страны в том, что они вооружают украинскую армию и помогают ей воевать.

Путин напомнил, что ранее в четверг Госдума ратифицировала договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Северной Кореей, подписанный российским президентом в Пхеньяне летом этого года. Договор подразумевает «оказание взаимной помощи в случае агрессии» против одного из его участников.

«Там есть статья 4», - сказал Путин. И добавил: Пхеньян «относится к нашим договоренностям серьезно».

Статья 4 соглашения предусматривает, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

«Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», - заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.