Исполком Эстонского олимпийского комитета единогласно постановил, что новым генеральным секретарем организации станет Кристо Тохвер.
Стало известно, кто станет генеральным секретарем ЭОК
43-летний Тохвер имеет 25-летний опыт работы в сфере управления, создания команд, стратегического планирования, разработки продуктов, продаж и спонсорства – главным образом в сфере культуры и спорта.
Кроме того, он является международным футбольным арбитром, который судил более 450 игр Лиги чемпионов Эстонии и 150 матчей, проведенных под эгидой УЕФА или ФИФА. Например, вчера он судил групповой матч Лиги конференций УЕФА между «Рапидом» (Австрия) и «Ноа» (Армения) в Вене.
По словам президента ЭОК Керсти Кальюлайд, Тохвер обладает уникальным опытом работы в Эстонии во всех трех важных целевых группах, с которыми работает Эстонский олимпийский комитет.
«Как футбольный арбитр с многолетним опытом, он знаком с эстонской спортивной системой и спортивной бюрократией. Как предприниматель, работающий в спортивной сфере, он знаком с частным сектором и говорит на одном языке с нашими потенциальными спонсорами. Будучи бывшим главой PÖFF он также не новичок в представлении финансовых запросов, бюджетов и отчетов. Я считаю, что мы нашли хорошего преемника Сийму Суклесу!» - сказала президент ЭОК Кальюлайд.
По словам Тохвера, он подал заявку на пост генерального секретаря ЭОК с желанием внести свой вклад как в спортивную жизнь, так и в общество в целом. «Спорт во всем его широком спектре дал мне очень многое в жизни. Я чувствую, что хочу что-то дать взамен, и у меня есть для этого необходимый опыт, навыки и энергия», - сказал он.
«Детско-юношеский спорт, физкультура, спорт высших достижений и его болельщики имеют возможность позитивно влиять на все общество: от образования, здравоохранения и национальной обороны до экономических показателей. Будучи частью команды Эстонского олимпийского комитета, я хочу присоединиться к спортивному сообществу Эстонии, чтобы придать импульс спортивной жизни, придать ей смысл, превратить ее в захватывающие истории и привлечь все необходимые инструменты, деятелей и знания для этого», - продолжил Тохвер.
Тохвер вступит в должность генерального секретаря Олимпийского комитета Эстонии 4 ноября. До этого времени исполняющим обязанности генерального секретаря будет спортивный директор ЭОК Мартти Раю.
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43-летний Тохвер имеет лицензию футбольного арбитра ФИФА с 2010 года и последние десять лет является эстонским футбольным арбитром номер один в неофициальном рейтинге. Именно ему доверяют судить важнейшие домашние матчи (например, матч за титул 2021 года «Левадия» - «Флора») и он получал самые престижные назначения на международном уровне.
Седьмую осень подряд УЕФА назначает Тохвера обслуживать матчи главного турнира европейской и/или лиги конференций УЕФА (ранее известного как групповой этап). Главный турнир Лиги чемпионов пока еще не достигнут.