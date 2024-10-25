Стало известно, кто станет генеральным секретарем ЭОК

43-летний Тохвер имеет 25-летний опыт работы в сфере управления, создания команд, стратегического планирования, разработки продуктов, продаж и спонсорства – главным образом в сфере культуры и спорта.

Кроме того, он является международным футбольным арбитром, который судил более 450 игр Лиги чемпионов Эстонии и 150 матчей, проведенных под эгидой УЕФА или ФИФА. Например, вчера он судил групповой матч Лиги конференций УЕФА между «Рапидом» (Австрия) и «Ноа» (Армения) в Вене.

По словам президента ЭОК Керсти Кальюлайд, Тохвер обладает уникальным опытом работы в Эстонии во всех трех важных целевых группах, с которыми работает Эстонский олимпийский комитет.

«Как футбольный арбитр с многолетним опытом, он знаком с эстонской спортивной системой и спортивной бюрократией. Как предприниматель, работающий в спортивной сфере, он знаком с частным сектором и говорит на одном языке с нашими потенциальными спонсорами. Будучи бывшим главой PÖFF он также не новичок в представлении финансовых запросов, бюджетов и отчетов. Я считаю, что мы нашли хорошего преемника Сийму Суклесу!» - сказала президент ЭОК Кальюлайд.