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«Нужно быть смелым»: известный ликвидатор компаний раскрыл подробности своего бизнеса

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Лаури Хансберг.
Лаури Хансберг. Фото: Kuvatõmmis saatest

Могильщик компаний Лаури Хансберг обычно не дает интервью: темный бизнес, которым он занимается, любит тишину и покой.

Хансберг - один из самых известных организаторов похорон эстонских компаний, и именно благодаря ему многие эстонские предприниматели избавились от своих загибающихся фирм, рассказывает Kuuuurija.

К помощи ликвидаторов компаний обычно прибегают в том случае, когда дела у вашего бизнеса идут неважно или если вы не хотите общаться с кредиторами, которым задолжали. Тогда вы обращаетесь к могильщику, который подыскивает для фирмы нового собственника и члена правления.

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