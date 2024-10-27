«Нужно быть смелым»: известный ликвидатор компаний раскрыл подробности своего бизнеса

Хансберг - один из самых известных организаторов похорон эстонских компаний, и именно благодаря ему многие эстонские предприниматели избавились от своих загибающихся фирм, рассказывает Kuuuurija.

К помощи ликвидаторов компаний обычно прибегают в том случае, когда дела у вашего бизнеса идут неважно или если вы не хотите общаться с кредиторами, которым задолжали. Тогда вы обращаетесь к могильщику, который подыскивает для фирмы нового собственника и члена правления.