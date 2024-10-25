«Готовимся к худшему»: эстонская компания может сократить большую часть сотрудников

«Сейчас самое сложное время за всю историю компании, - отметил руководитель и единственный владелец компании Энно Вяхк. – Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему».

По данным Налогово-таможенного департамента, в третьем квартале 2022 года числился 21 сотрудник, в третьем квартале 2023 года - 16, а в этом году число сотрудников снизилось до 13 человек. В уведомлении, направленном в Кассу страхования от безработицы, компания указала на возможное сокращение 11 сотрудников.