Воспользуйтесь моментом: между банками усилились конкуренция и борьба за клиентов

«До формирования стоимости денег собственная процентная маржа банка составляла около двух процентов, а сейчас она составляет в среднем 1,5-1,6 процента. Лучшие предложения – от 1,3 до 1,4 процента, а в рамках кампаний также иногда встречаются предложения с маржой менее одного процента», – объяснил Хабал.

Кроме того, он отметил, что ставка Euribor упала до уровня трех процентов, и рынок ожидает ее дальнейшего снижения еще на несколько процентных пунктов до конца года.

Активность рынка в последние месяцы была самой высокой с лета 2022 года

«Цель снижения банковских процентных ставок – оживление рынка недвижимости. Если активность все же останется ниже среднего, возможно, что процентные ставки продолжат снижаться и дальше. Весной также произошли некоторые смягчения в правилах кредитования, что позволит людям получать более крупные кредиты», – добавил Хабал.

«Сложившаяся ситуация благоприятствует покупателям: люди чувствительны к ценам, и предложение превышает спрос. Статистика показывает, что сейчас покупают больше качественной недвижимости, чем раньше, и опасаются покупать недвижимость с какими-то недостатками или нуждающуюся в ремонте», – добавил Хабал.

Он также отметил, что рынок демонстрирует первые признаки восстановления спроса. «Активность в последние месяцы была самой высокой с лета 2022 года. В сентябре было заключено более 100 сделок купли-продажи новостроек и более 600 сделок с квартирами на вторичном рынке. Деньги с рынка никуда не пропали – за особо привлекательные объекты люди готовы платить, и зачастую они продаются в считанные дни», – сказал Хабал.

«В целом рынок ожидает экономического роста. Рост активности приводит к росту цен, но изменения обычно достигают экономики с опозданием примерно на полгода. Поэтому реальных изменений можно ожидать только в первом или втором квартале следующего года», – добавил он.