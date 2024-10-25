Партия «Ээсти 200» предлагает решение, как лишить граждан России права голоса в Эстонии

«У нас готов законопроект об изменении Конституции, который четко определяет, кто имеет право голосовать на выборах в местные органы власти. Это граждане Эстонии, Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Это касается всех граждан стран-союзников, которые достигли 16 лет», - пояснил председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас («Ээсти 200»), добавив, что проект сейчас согласовывается с коалиционными партнерами.

Министерство юстиции недавно рекомендовало детально уточнить, кто именно имеет право голоса на местных выборах. «Конечно, степень детализации - вещь субъективная, но я перечислил тех, кто сможет голосовать. По мнению "Ээсти 200", этого достаточно. Для государственной безопасности важно, чтобы право голоса было только у граждан Эстонии и стран-союзников. Здесь необходима ясность», - отметил Террас.