Сокращения лишат нуждающихся помощи и сведут на нет работу по профилактике самоубийств

Кейт долгие годы боролась с депрессией. «В старших классах я впервые поняла, что со мной что-то не так, но за помощью не обратилась: тогда мне казалось, что всё не так уж плохо, - сказала она, добавив, что лишь в 23 года решилась обратиться к семейному врачу из-за проблем с психическим здоровьем. - На тот момент я уже не раз переживала сильные перепады настроения».