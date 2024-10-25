Министерство социальных дел сокращает финансирование третьего сектора на полмиллиона евро, тем самым затрагивая ключевые и уязвимые сферы. Эксперты предупреждают, что эти сокращения дорого обойдутся государству.
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Сокращения лишат нуждающихся помощи и сведут на нет работу по профилактике самоубийств
Кейт долгие годы боролась с депрессией. «В старших классах я впервые поняла, что со мной что-то не так, но за помощью не обратилась: тогда мне казалось, что всё не так уж плохо, - сказала она, добавив, что лишь в 23 года решилась обратиться к семейному врачу из-за проблем с психическим здоровьем. - На тот момент я уже не раз переживала сильные перепады настроения».
В какой-то момент стало невозможно продолжать в том же духе, и ей пришлось искать помощь: «Специалистов не хватает, а нуждающихся в помощи много. Очереди длинные, и не всегда сразу находишь общий язык с первым врачом или психологом, к которому попадешь. А больше идти некуда, и от этого чувствуешь себя беспомощной».