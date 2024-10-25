Сокращения в министерствах, как правило, направлены на подведомственные учреждения и планируются за счет перенесенных расходов на ИТ, говорится в отчетах, полученных членом финансовой комиссии Рийгикогу Андреем Коробейником (Центристская партия). Объем сокращений в министерствах при этом сильно разнится, пишет ERR.
Министерства в основном перекладывают сокращения на подведомственные им учреждения
Коробейник попросил министерства предоставить ему данные о планируемых сокращениях, чтобы затем обсудить их в финансовой комиссии. По словам Коробейника, некоторые министерства ответили с большой задержкой, а министр экономики Эркки Кельдо (Партия реформ) не ответил вообще.
Например, в Министерстве климата и инфраструктуры общие расходы на персонал будут сокращены на 1 402 500 евро: 500 000 евро в сфере ответственности министра инфраструктуры (в Департаменте транспорта), 174 700 евро в Агентстве окружающей среды, 387 600 евро в Департаменте окружающей среды и 340 200 евро в Министерстве климата.